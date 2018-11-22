В Карелии мужчины получили срок за кражу продуктов

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В Сортавале двое мужчин обокрали магазин и получили условный срок, сообщает городской суд.
Двое молодых людей летом этого года решили обокрасть магазин. Они похитили из магазина продукты на сумму более трех тысяч рублей. Похищенным молодые люди распорядились по своему усмотрению.
На мужчин завели уголовное дело. В суде они признали вину полностью и раскаялись в содеянном. Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
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