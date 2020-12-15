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В Карелии мужественная продавщица не дала уйти грабителю с бутылкой водки

Новости. Общество
18:00, 16 Декабря 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
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Продавщица отобрала бутылку водки у мужчины, пытавшегося украсть алкоголь в одном из магазинов Беломорска.

Карелии зарегистрированы очередные факты хищения товаров из магазинов, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, в Беломорске магазинная кража была пресечена продавцом: заметив, что посетитель пытается вынести спиртное, женщина отобрала бутылку – нарушитель убежал. Об этом женщина рассказала группе задержания, вызванной на место происшествия. Информация передана в полицию.

В петрозаводских гипермаркетах 15 декабря задержаны двое мужчин. Один из них, спрятав под курткой бутылку алкоголя, хотел пройти мимо кассы. Его задержали и передали полицейским. Другой злоумышленник ради хищения одной батарейки вскрыл целую упаковку и намеревался унести без оплаты. Задержанному придется ответить за порчу товара.

Ранее сообщалось, что похитители алкоголя и конфет активизировались в Карелии перед Новым годом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-16 18:36:33
Зачем телом рисковать? Неизвестно, что у недоумков на уме. :)
однозначно
2020-12-16 18:17:36
Так вкусно рассказываете.. :)
Гость
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