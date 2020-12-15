В Карелии мужественная продавщица не дала уйти грабителю с бутылкой водки

Продавщица отобрала бутылку водки у мужчины, пытавшегося украсть алкоголь в одном из магазинов Беломорска.

Карелии зарегистрированы очередные факты хищения товаров из магазинов, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, в Беломорске магазинная кража была пресечена продавцом: заметив, что посетитель пытается вынести спиртное, женщина отобрала бутылку – нарушитель убежал. Об этом женщина рассказала группе задержания, вызванной на место происшествия. Информация передана в полицию.

В петрозаводских гипермаркетах 15 декабря задержаны двое мужчин. Один из них, спрятав под курткой бутылку алкоголя, хотел пройти мимо кассы. Его задержали и передали полицейским. Другой злоумышленник ради хищения одной батарейки вскрыл целую упаковку и намеревался унести без оплаты. Задержанному придется ответить за порчу товара.

Ранее сообщалось, что похитители алкоголя и конфет активизировались в Карелии перед Новым годом.