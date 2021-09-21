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В Карелии на 2/3 снизилось количество преступлений, совершенных под действием наркотиков

Новости. Криминал
17:19, 22 Сентября 2021
фото: © freepik

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В республике по сравнению с прошлым годом существенно снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

По данным с января по август 2021 года, на 64,4% (с 59 до 21) снизилось количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Сократилось на 66% (с 50 до 17) и количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Также отрицательный рост показало количество преступлений, связанных с алкогольным опьянением. Всего, согласно статистике, каждое третье преступление в республике совершается под воздействием алкоголя.

Сократилась на 9,9% (с 274 до 247) и преступность среди несовершеннолетних.

Иностранные граждане и лица без гражданства совершили в Карелии 38 преступлений, из них 24 — граждане СНГ. В отношении же иностранцев и лиц без гражданства было совершено 33 преступления.

Ранее стало известно, что в этом году на 300% увеличилось число пойманных посредников во взяточничестве в Карелии.

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