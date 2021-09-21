На 300% увеличилось в этом году число пойманных посредников во взяточничестве в Карелии

Согласно статистике, приведенной в прокуратуре Карелии, в республике выросло число экономических преступлений.

В Карелии с начала года отмечается рост более чем на треть преступлений коррупционной направленности. На учет поставлено 80 преступления этой категории. При этом также почти на треть снизилось число взяток — с 16 до 11.

Зарегистрированных фактов дачи взятки — 15. Также было зафиксировано 4 факта посредничества при взятке — это на 300% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выросло число экономических преступлений, всего с начала года их было зарегистрировано 353.

Общий ущерб от преступлений составил 481 миллион 637 тысяч рублей, что на 4,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, в республике с начала года также выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.