В Карелии выросло количество тяжких преступлений

Тяжкие и особо тяжкие преступления составляют четверть всех совершаемых в республике преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Всего за период с января по август 2021 года на территории Республики Карелия было зарегистрировано 9 186 преступлений, что на 99 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составляет 24,1% (всего 2 212 преступлений) — почти четверть из всех зарегистрированных в республике.

По сравнению с прошлым годом количество тяжких преступлений выросло на 9,4%, что связано с увеличением числа краж с банковских карт. При этом количество особо тяжких преступлений сократилось на 22,6%.