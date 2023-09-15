В Карелии на экраны вышел фильм «Барби»

А в Сегеже еще и мультфильм «Дубак».

На экраны карельских кинотеатров вышел голливудский фильм «Барби» (12+), который наряду с другой картиной «Опенгеймер», наделал много шума по всему миру и стал уже самым кассовым, как минимум, в этом году.

В России из-за санкций фильм показывается неофициально с нарушением авторских прав. Для соблюдения формальностей кинотеатры используют схему предпоказа перед другой картиной.

Так в Сегеже в пару выбран 7-минутный мультфильм «Дубак». Картину также можно посмотреть в Петрозаводске. Цены на билеты знает проект «Жизнь и кошелек».