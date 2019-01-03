В Карелии на федеральных дорогах продолжают бороться с последствиями снегопада

За минувшие сутки для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 97 единиц техники, сообщает Упрдор "Кола".

Трассы обрабатывались противогололедными материалами, всего израсходовано 1544 тонны реагентов. В период снегопада постоянно производится патрульная снегоочистка. За прошедшие сутки сецтехника прошла более 13 тысяч км. По всем федеральным дорогам движение транспорта идет в полном объеме, рассказали в управлении автомобильной магистрали.

На территории Карелии продолжается снегопад, по юго-восточным районам сильный снег и местами метель. ФКУ Упрдор "Кола" призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Для приема обращений о внештатных ситуациях на дорогах работает круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор "Кола": 8(8142) 44-44-77, +7 921 8000794.