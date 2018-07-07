В Карелии на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина и Медведева

Несколько сотен человек собрались в центре Петрозаводска и потребовали не повышать пенсионный возраст, а также отправить президента страны Владимира Путина и правительство России в отставку.

Напомним, правительство России ранее одобрило законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

На Студенческом бульваре собрались представители КПРФ, профсоюзных организаций, простые горожане. Многие из участников акции держали плакаты с надписями: "Путина на пенсию", "Правительство России - позор России", "Голодный пенсионер - позор государства", "Нет пенсионной реформе", "Долой ценовой геноцид", "Государство, хватит воровать" и др.

"Мы все прекрасно понимаем, что после принятия данного законопроекта, многие не доживут до пенсии. Мы понимаем, почему проводится эта реформа: у государства нет денег, но тут же мы видим, как деньги вкачиваются в банки, как миллиарды рублей выводятся из страны, как природные богатства вывозятся. Это сумасшедшие деньги. Мы понимаем, что эти деньги могли развивать Россию, помогать нашим людям. Но, к сожалению, сейчас у власти люди, которые заботятся только о своем обогащении", - сказал лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

По его словам, КПРФ призывает депутатов Законодательного собрания Карелии не поддерживать антинародную инициативу.

"Профсоюзы республики выступают против данной редакции законопроекта и той поспешности, с которой его планируют принять. Мы считаем, что есть другие способы найти деньги на пенсии: введение прогрессивной системы налогообложения, запрет оффшорных схем для государственных компаний, - сказал председатель карельских профсоюзов Илья Косенков.

В завершении участники акции единогласно приняли резолюцию.

"Мы требуем президента, позволяющего вносить такие законопроекты в Госдуму, отправить в отставку. Правительство - в отставку. Нет повышению пенсионного возраста. Не позволим маленькой кучке людей разграбливать нашу Родину", - говорится в тексте резолюции.