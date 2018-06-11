В Карелии на озере пропал рыбак

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Полиция Пряжинского района ищет местного рыбака, пропавшего 9 июня.
"Отделом МВД РК по Пряжинскому району разыскивается пропавший без вести Александр Медведев, который рыбачил с друзьями вблизи озера Угольное 9 июня и исчез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Приметы: рост 182, светло-голубые глаза, волосы русые.
Был одет в светло-зелёный костюм защитный. С ним была собака спаниель коричнево цвета, кличка Арбат.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Медведева или видел его после 9 июня сообщать по телефонам: 8145632960, +79990945695 или 02 (102).
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