В Карелии на озере пропал рыбак

Полиция Пряжинского района ищет местного рыбака, пропавшего 9 июня.

"Отделом МВД РК по Пряжинскому району разыскивается пропавший без вести Александр Медведев, который рыбачил с друзьями вблизи озера Угольное 9 июня и исчез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Приметы: рост 182, светло-голубые глаза, волосы русые.

Был одет в светло-зелёный костюм защитный. С ним была собака спаниель коричнево цвета, кличка Арбат.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Медведева или видел его после 9 июня сообщать по телефонам: 8145632960, +79990945695 или 02 (102).