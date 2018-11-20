В Карелии на предприятиях сократилась задолженность по зарплате

Задолженность по зарплате на предприятиях Карелии на 1 ноября составила 88, 08 млн рублей - за октябрь она уменьшилась на 1,4 млн рублей или на 1,6%.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 36,7% приходится на транспорт, 33,5% – на обрабатывающие производства 21,3% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5,8% – на водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

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