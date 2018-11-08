В Карелии на сельхозугодьях построили дома

В Прионежском районе суд решит судьбу самовольно возведенных домов на особо ценных сельскохозяйственных угодьях, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В сентябре инспектор Управления Россельхознадзора Карелии был проведен рейд, в ходе которого на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в Прионежском районе, было выявлено нарушение: собственниками земельного участка возведены частные дома.

Данный участок относится к особо ценным угодьям, использование которых для иных целей не разрешается.

Таким образом, разрешенное использование участка не допускает возведения на нем объектов капитального строительства. В описанном выше случае усматриваются признаки нарушения статьи 222 Гражданского Кодекса РФ "Самовольная постройка".

По результатам рейда направило уведомление в администрацию Прионежского района информацию о результатах рейда для принятия мер.

В октябре 2018 года администрация направила материалы по данному факту в Прионежский районный суд с требованием сноса построек за счет собственников земельного участка.