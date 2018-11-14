В Карелии на треть возросло число выявленных случаев ВИЧ

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Центр СПИД сообщил о росте числа ВИЧ-инфицированных жителей Карелии.
В Карелии наблюдается тенденция к росту числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила руководитель центра СПИД Республиканской инфекционной больницы, внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Инна Рожкова на заседании рабочей группы в управлении труда и занятости республики.
На встрече обсуждалась проблема профилактики СПИДа на рабочих местах и недопущения дискриминации и стигматизации работников с ВИЧ-инфекцией.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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