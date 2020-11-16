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В Карелии началась охота на наркоманов-уклонистов

Новости. Общество
16:36, 17 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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На территории республики началась операция "Уклонист", сообщили в МВД Карелии.

Оперативно-профилактические мероприятия будут проходить с 16 по 20 ноября. В течение четырех дней сотрудники правоохранительных органов будут проверять жителей республики, уклоняющихся от исполнения решения суда либо составления протокола об административном правонарушении за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

В операции "Уклонист" примут участие сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД, по делам несовершеннолетних, а также службы участковые.

Ранее сообщалось, что гости из Санкт-Петербурга сделали 22 закладки с наркотиками в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2020-11-17 16:46:49
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