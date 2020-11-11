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Гости из Санкт-Петербурга сделали 22 закладки с наркотиками в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
09:58, 12 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Сбытчиков наркотиков взяли под стражу в зале суда.

Так, 13 лет колонии строгого и 6 лет общего режима назначил Петрозаводский суд двоим наркодилерам из Санкт-Петербурга.

Судья Петрозаводского суда Елена Голяева при участии гособвинителя Владимира Луценко вынесла суровый приговор двоим жителям Санкт Петербурга, сбывавшим синтетический наркотик метадон в карельской столице. Как установила полиция и это подтверждено в суде, житель Санкт-Петербурга – 27-летний Максим и его 30-летняя сожительница Вера 9 июня прошлого года в центре Петрозаводска сделали 22 закладки с метадоном.

А ранее 16 марта того же 2019 года Максим и другой его знакомый из Санкт-Петербурга Павел, также в Петрозаводске, сделали закладки с наркотиком вокруг здания крупного торгового центра на Лесном проспекте. Подозрительные действия молодых людей заметил мужчина, который в своем автомобиле ожидал супругу из магазина.

Приехавшие по вызову свидетеля полицейские изъяли закладки с наркотиком, а "засветившихся" на видеокамерах наркосбытчиков начали искать. Одним из них и оказался Максим.

В судебном заседании Максим и имеющая двоих несовершеннолетних детей Вера свою вину признали, но от дачи показаний отказались.

Суд приговорил Максима к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей, а Веру к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу. И уже обжаловано осужденными в Верховном суде Карелии.

Что касается другого подельника Максима – Павла, то он вскоре после задержания заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. И 3 июля этого года по совокупности совершенных Павлом преступлений Петрозаводский суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей.

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