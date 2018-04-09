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Новости. Общество
13:06, 09 Апреля 2018

В Карелии начали рассматривать дело о гибели детей на Сямозере

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В городском суде Петрозаводска судья Александр Смирнов в понедельник 9 апреля начал рассмотрение по существу резонансного уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере.

В числе фигурантов уголовного дела - директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, заместитель руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Начало рассмотрения дела по существу директор лагеря Решетова и ее заместитель Виноградов ожидали в СИЗО, инструкторы Круподерщиков и Ильин — под подпиской о невыезде, экс-председатель карельского Роспотребнадзора Коваленко и его заместитель Котович - под домашним арестом.

Кто из фигурантов дела уже осужден, а также подробнее о расследовании читайте здесь.

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