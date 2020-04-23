В Карелии начали выдавать субсидируемую ипотеку под 6,5%

Два ведущих банка в республике принимают заявки на ипотеку со ставкой 6,5%.

Банки ВТБ (ПАО) и Сбербанк (ПАО) стали первыми банками в Карелии, принимающими заявки на льготную ипотеку. Данная мера поддержки была предложена президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам развития строительной отрасли, прошедшем 16 апреля.

Первый ипотечный кредит с рекордно низкой ставкой был заключён в Петрозаводске 22 апреля. Объектом стал дом "Вертикаль" на Кукковке от строительной компании "КСМ".

Дом "Вертикаль" находится на пересечении ул. Генерала Фролова и Ровио, в самом сердце Кукковки. Это один из самых интересных проектов застройщика, который приближается к своему логическому завершению. 25-этажный исполин, отделанный керамогранитом, будет иметь закрытый паркинг, уютный двор с детской и тренажерной зоной, а также место для отдыха во дворе. В доме будет 4 лифта, дизайнерская отделка холлов, и, конечно, функциональные планировки. Отлично развитая инфраструктура и близость двух парков (Беличий остров и Курган) делает покупку квартиры в этом доме не только удачным решением для жизни, но и хорошим вложением средств на будущее, ведь квартиру в таком доме можно будет выгодно сдавать в аренду.

Дом "Вертикаль" будет сдан в следующем квартале, но купить квартиру здесь еще возможно. Интересный взгляд на то, как строился дом.

Застройщик ООО "Специализированный Застройщик "Стройинвест КСМ". Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

На правах рекламы