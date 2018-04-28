В Карелии начали выпускать крупногабаритные детали для экскаваторов

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Компания "АЭМ-технологии" расширила портфель новой продукции и произвела непрофильные для предприятия изделия.
Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" отгрузил детали гусеничных карьерных экскаваторов, изготовленные по договору с ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова". Об этом сообщает пресс-служба завода.
Непрофильные для Петрозаводскмаша изделия отвечают стратегическим целям Росатома, направленным на освоение производства новых продуктов. Детали экскаваторов — корпуса редукторов в сборе с крышками — имеют большие габариты: около 3,7 м в длину, 1,5 м в ширину и 2,7 в высоту; общий вес комплекта — более 8 тонн. Первыми были пущены в работу два типоразмера изделий.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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