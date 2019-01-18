08:05, 18 Января 2019
Начальник подразделения организации по лесохозяйственным работам в Карелии присвоил более полумиллиона рублей
Новости по теме
Загрузка...
Должностное лицо обвиняют в незаконном присвоении крупной суммы денег, сообщили в Пудожском районном суде.
Начальник обособленного подразделения коммерческой организации, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно обратил в свою пользу деньги, выделенные на проведение лесохозяйственных работ.
Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей.
Назначено предварительное слушание по делу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
15.01.2019, 14:42
17.01.2019, 11:07
Аналитика
Сегодня 11:00
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.
16.01.2019 12:25
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии