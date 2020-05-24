В Карелии начался прием заявлений от охотников на добычу кабана

Заявления будут приниматься в течение сегодняшнего дня через портал госуслуг.

По сообщению Минприроды Карелии, для обеспечения равного доступа граждан установлен единый день приема заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (кабан). Это 25 мая. Заявления уже принимаются с 9.00 отделом государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Карелии.

Личный прием осуществляться не будет. Также не принимают заявления МФЦ и филиалы МФЦ, через курьерскую почту.

В административном регламенте по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов" указан адрес г. Петрозаводск.

"Данное решение связано с режимом самоизоляции для граждан, введенным для недопущения распространения вируса COVID – 2019 на основании распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р", - уточнили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Напомним, охота на кабана открывается с 1 июня 2020 года и продлится до 31 декабря 2020 года.