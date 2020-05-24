890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Карелии, контактировавшие с заболевшей COVID-19, находятся в тяжелом состоянии 5
Сегодня 11:10
Целый квартал в Петрозаводске пойдет под снос и новую застройку 4
Сегодня 09:25
Водолазы нашли тело утонувшего в Карелии рыбака
Сегодня 09:48
Камеры засняли бегающего по Петрозаводску лося (ВИДЕО) 7
Сегодня 10:06
Водители в Петрозаводске устроили разборку на дороге (ВИДЕО) 3
24.05.2020 15:28

В Карелии начался прием заявлений от охотников на добычу кабана

Новости. Общество
10:54, 25 Мая 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Заявления будут приниматься в течение сегодняшнего дня через портал госуслуг.

По сообщению Минприроды Карелии, для обеспечения равного доступа граждан установлен единый день приема заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (кабан). Это 25 мая. Заявления уже принимаются с 9.00 отделом государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Карелии.

Личный прием осуществляться не будет. Также не принимают заявления МФЦ и филиалы МФЦ, через курьерскую почту.

В административном регламенте по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов" указан адрес г. Петрозаводск.

"Данное решение связано с режимом самоизоляции для граждан, введенным для недопущения распространения вируса COVID – 2019 на основании распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р", - уточнили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Напомним, охота на кабана открывается с 1 июня 2020 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 48
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 10
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2020 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 2
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем" 2
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»