В Карелии начался прием заявлений от семей, нуждающихся в срочной помощи

Отделения центра социальной работы Карелии готовы принимать заявления и документы от семей, попавших в сложную жизненную ситуацию и не имеющих возможности воспользоваться правом на помощь, предусмотренную законодательством.

Заявки будут рассматривать на местном уровне представители социальных учреждений, органов местного самоуправления, здравоохранения, опеки и попечительства и органов внутренних дел. Затем предложения поступят в специально созданную межведомственную комиссию, в состав которой входят, в том числе, представители общественных организаций, которая будет принимать решение об оказании помощи.

Напомним, по поручению главы республики Артура Парфенчикова в конце мая в программу "Адресная социальная помощь на 2019 год" были внесены дополнения. Теперь попавшие в беду семьи с детьми могут рассчитывать на новую форму социального контракта.

Порядок оказания новой формы соцподдержки обсудили на заседании правительства.

"Мы должны помогать тем, кто действительно в этом нуждается. Прошу органы местного самоуправления довести информацию о тех семьях, которым мы можем помочь", - сказал Парфенчиков.

В 2019 году на срочную помощь семьям в республиканском бюджете зарезервированы 20 млн рублей.