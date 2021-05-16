В Карелии начался суд над координатором деятельности ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы»

Обвиняемый в организации деятельности этой экстремистской организации 50-летний мастер кондопожского комбината не признает свою вину.

В четверг, 13 мая, судья кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению довольно редкого для России и единственного такого в Карелии, уголовного дела в отношении координатора деятельности религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Напомним, что решением Верховного суда России от 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и всех его 395 региональных отделений была признана экстремистской и запрещена на территории нашей страны. 17 июля того же года это судебное решение вступило в законную силу.

Однако, как установили проводившие оперативно-розыскные мероприятия и следствие сотрудники УФСБ Карелии – и это прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2018-2019 годах житель Кондопоги, 1971 г.р. «умышленно продолжил противоправную деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Кондопоге в виде проведения собраний последователей организации, осуществлении миссионерской деятельности, с целью вовлечения новых лиц в деятельность данной организации, осуществляя при этом проповедническую и координационную деятельность».

В 2019 году в отношении этого жителя Кондопоги (его полные данные у «Столицы на Онего» имеются) было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.2 УК России: «Организация деятельности экстремистской организации». При этом свою вину как в ходе следствия, так и в суде подсудимый не признал.

Максимально возможное наказание в данном случае – до 10 лет лишения свободы.

Обвинителем по этому насчитывающему 28 томов уголовному делу является прокурор кондопожского района Дмитрий Запольный. Защищают работающего на местном комбинате мастером подсудимого, два адвоката: из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 30 мая.

Без комментариев назовем читателям несколько из 63 запретов для последователей «Свидетелей Иеговы», которые они обязаны соблюдать. Эти запреты содержатся в написанной в 1992 году книге американского исследователя секты Джерри Бергмана.

Что же нельзя делать приверженцам этой, повторим, запрещенной в России религиозной организации?

Им, например, запрещено переливать себе кровь, быть донором крови; служить в армии, участвовать в политике и выборах, борьбе за любую выборную должность; участвовать в азартных играх и употреблять нецензурные выражения. А также нельзя получать высшее образование, заниматься спортом, дружить с соседями, удить рыбу, иметь лишний вес, праздновать дни рождения.

Кроме того, молодым свидетелям Иеговы, во избежание сексуального искушения, нельзя ходить на свидания без сопровождения взрослых. Любопытно, что прихожане организации «Свидетели Иеговы» должны ежемесячно отдавать десятую часть своих доходов в эту «церковь».