В Карелии начинается вакцинация подростков

Детскую вакцину «Спутник М» завезли в Карелию, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

В эфире «ГТРК-Карелия» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков ответил на вопросы Олега Горновского о порядке оказания медицинской помощи в условиях распространения Омикрона, а также о вакцинации детей.

«Спутник М» — это детская вакцина. Она на днях к нам поступила. Сейчас идет этап учета, мы должны каждую вакцину промаркировать, потом отправить по районам и поликлиникам Петрозаводска. Думаю, где-то на следующей неделе, с 3 февраля, мы начнем вакцинацию детского населения», — сказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии обратил внимание, что вакцинация подростков будет проводиться только добровольно.

«Если родители не хотят, то никто не будет заставлять насильно вакцинировать ребенка», — сделал акцент Охлопков.

Также Михаил Охлопков уточнил, что вакцинироваться будут только те подростки, которые достигли возраста 12 лет.