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В Карелии начинается вакцинация подростков

Новости. Общество
11:29, 31 Января 2022
фото: © Александр Рюмин/ТАСС; © ГТРК-Карелия

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Детскую вакцину «Спутник М» завезли в Карелию, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

В эфире «ГТРК-Карелия» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков ответил на вопросы Олега Горновского о порядке оказания медицинской помощи в условиях распространения Омикрона, а также о вакцинации детей.

«Спутник М» — это детская вакцина. Она на днях к нам поступила. Сейчас идет этап учета, мы должны каждую вакцину промаркировать, потом отправить по районам и поликлиникам Петрозаводска. Думаю, где-то на следующей неделе, с 3 февраля, мы начнем вакцинацию детского населения», — сказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии обратил внимание, что вакцинация подростков будет проводиться только добровольно.

«Если родители не хотят, то никто не будет заставлять насильно вакцинировать ребенка», — сделал акцент Охлопков.

Также Михаил Охлопков уточнил, что вакцинироваться будут только те подростки, которые достигли возраста 12 лет.

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Комментарии

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Никита
2022-01-31 13:14:23
Не трогали бы хоть детей , С результатами вакцинации взрослого населения ещё не разобрались .что кололи и зачем Более 1млн . людей естественная убыль населения за 2021 года . Задумайтесь , что вы творите , чиновники .
Гость
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