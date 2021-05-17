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Специалисты дорнадзора нашли в Карелии дороги с повреждениями

Новости. Общество
11:46, 18 Мая 2021
фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору
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Госкомитет по дорожному надзору обнаружил нарушения при проверке дорог в Сортавальском и Питкярантском районах, сообщили на сайте комитета.

Специалисты госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели плановый осмотр автодорог в Сортавальском и Питкярантском районах.

В результате осмотра были выявлены нарушения требований к содержанию автодорог.

Так, на подъездной деревне к Хямекоски было установлено наличие камней, нарушение профиля дороги, просадки, затрудняющие движение. Аналогичные нарушения были выявлены на автодороге «Хелюля — Леппяселькя».

По результатам проверки в адрес компании, обеспечивающей содержание дорог в Питкярантском и Сортавальском районах, было направлено предписание с требованием устранить найденные нарушения.

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Саныч
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Специалисты дырнадзора.
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