Специалисты дорнадзора нашли в Карелии дороги с повреждениями

фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору

Госкомитет по дорожному надзору обнаружил нарушения при проверке дорог в Сортавальском и Питкярантском районах, сообщили на сайте комитета.

Специалисты госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели плановый осмотр автодорог в Сортавальском и Питкярантском районах.

В результате осмотра были выявлены нарушения требований к содержанию автодорог.

Так, на подъездной деревне к Хямекоски было установлено наличие камней, нарушение профиля дороги, просадки, затрудняющие движение. Аналогичные нарушения были выявлены на автодороге «Хелюля — Леппяселькя».

По результатам проверки в адрес компании, обеспечивающей содержание дорог в Питкярантском и Сортавальском районах, было направлено предписание с требованием устранить найденные нарушения.