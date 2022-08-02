В Карелии наказали директора фирмы, незаконно нанявшего нового работника

Компания из Прионежья нарушила закон при найме на работу бывшего сотрудника УФСИН, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Прионежского района в ходе проверки установила, что в 2021 году одна из местных организаций нарушила антикоррупционное законодательства.
Коммерческая организация приняла на работу экс-служащего УФСИН. При этом бывший работодатель не был уведомлен о приеме на работу в 10-дневный срок.
Прокурор вынес постановление в отношении директора организации о возбуждении административного дела. Материалы о нарушении было направлено в суд.
Судья признал главу фирмы виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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