В Карелии наказали директора фирмы, незаконно нанявшего нового работника

Компания из Прионежья нарушила закон при найме на работу бывшего сотрудника УФСИН, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки установила, что в 2021 году одна из местных организаций нарушила антикоррупционное законодательства.

Коммерческая организация приняла на работу экс-служащего УФСИН. При этом бывший работодатель не был уведомлен о приеме на работу в 10-дневный срок.

Прокурор вынес постановление в отношении директора организации о возбуждении административного дела. Материалы о нарушении было направлено в суд.

Судья признал главу фирмы виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.