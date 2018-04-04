В Карелии наказали граждан, которые при получении кредитов представили ложные сведения о работе

С начала 2018 года дознавателями органов внутренних дел Карелии было расследовано пять уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования, сообщает МВД республики.

"Все преступления были совершены гражданами при оформлении заявки на получение кредита с предоставлением недостоверных сведений о работе. В действительности эти люди нигде не работали", - рассказали в ведомстве.

Суммы полученных кредитов составили от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, а ежемесячные платежи - от 1 тыс. до 2 тыс.

"Полученные денежные средства в основном тратились на приобретение сотовых телефонов. В дальнейшем кредитополучатели, а это люди в возрасте от 18 до 30 лет, обязательства перед банком исполнять не стали", - отметили в МВД.

Суд приговорил виновных к обязательным или исправительным работам с обязанностью возместить причиненный ущерб по предъявленным гражданским искам.