В Карелии наказан банк, сотрудница которого унизила одного из своих клиентов

В УФССП Карелии оштрафовали банк за некорректное поведение его сотрудников.

Как сообщили в УФССП республики, житель Карелии обратился с заявлением на действия сотрудников банка, нарушивших закон. Обращение находилось в УФССП Карелии.

Как сообщил сам заявитель, сотрудники банка звонили ему, пытаясь оскорбить и унизить. Камнем преткновения стала просроченная задолженность. Пострадавший предоставил аудиозапись разговора и детализацию услуг связи.

Выяснилось, что как минимум один раз сотрудница банка действительно в течение 8 минут звонила заявителю, используя выражения, унижающие его честь и достоинство.

Постановлением заместителя главного судебного пристава Карелии банк был привлечен к административной ответственности. Кредитной организации предстоит выплатить штраф в 50 тысяч рублей.