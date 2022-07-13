В Карелии нашли двух рыбаков, пропавших 22 июля

Пропавшие в Кондопожском районе рыбаки обнаружены живыми и здоровыми.

Объявленные в розыск двое мужчин, отправившие на рыбалку 22 июля в районе поселка Нелгомозеро, нашлись. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Республики Карелия» Вконтакте.

«Все живи, здоровы, спасибо всем большое за помощь», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, в Карелии продолжаются поиски рыбака, пропавшего на Сямозере неделю назад.