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В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Новости. Общество
11:43, 31 Августа 2020
фото: http://eparhia.karelia.ru/
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Обнаруженные останки обследуют специалисты в области судебно-медицинской экспертизы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Комиссия Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви под руководством археолога Игоря Мельникова обследовала место погребения Ионы Клименецкого - основателя Свято-Троицкого мужского монастыря на Большом Клименецком острове в Онежском озере.

Как сообщили в информационном отделе епархии, в ходе раскопок на острове был обнаружен фундамент и остатки старой часовни, возведенной над могилой местного православного святого. Углубившись на полметра в песчаный грунт, участники раскопок нашли человеческие останки, которые предположительно принадлежат Ионе Клименецкому.

Как отмечают в епархии, тело и голова святого были покрыты кожаным покрывалом, которое частично сохранилось. На месте погребения сохранилась также часть гроба. Обнаруженные останки, пролежавшие в земле 486 лет, были подняты на поверхность, осмотрены и описаны судмедэспертом и уложены в специально приготовленные для этого деревянные ящики-ковчеги. По словам представителей РПЦ, теперь эти останки исследуют ведущие специалисты в области судебно-медицинской эскпертизы из Москвы и Санкт-Петербурга, но члены епархиальной комиссии уверены, что на Большом Клименецком острове нашли мощи основателя древней обители.  

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