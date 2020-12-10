В Карелии нашли нового подрядчика для многострадального детского сада в поселке Ильинский

Стало известно, кто построит детский сад, который должны были сдать по ФЦП развития Карелии в 2019 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что детский сад на 200 мест в поселке Ильинский построит компания "КСМ", именно эта карельская победила в конкурсе.

"С предыдущими строителями мы расторгли контракт, так как они не смогли выполнить взятые обязательства. Работы остановились еще в 2019 году, по сути, на нулевом цикле. Выплаченный аванс они вернули в бюджет республики", - напомнил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, изменить подход к поиску подрядных организаций позволили изменения в федеральном законе, принятые, в том числе, и на основании предложений правительства и строительного сообщества Карелии. Теперь при конкурсных процедурах учитывается не только стоимость работ, но и опыт компании, наличие квалифицированных кадров, техники и прочих ресурсов. Компания "КСМ" всем этим требованиям соответствует.

Проект детского сада от 2015 года пришлось переделать, так как за это время изменились санитарные и противопожарные требования к дошкольным учреждениям. Новой документацией предусмотрена другая ширина лестниц, установка вентиляции и лифта, перепланировка здания. Все это, а также индексация цен привели к изменению общей стоимости объекта. Сейчас она составляет 229 млн рублей, уточнил руководитель республики.

"Контракт на строительство мы подписали. Начало работ ожидаем уже с 20 декабря этого года, а их завершение – до конца сентября следующего", - сообщил Артур Парфенчиков.

Напомним, дошкольные учреждения в поселках Ильинский и Ляскеля в рамках Федеральной целевой программы к 100-летию республики должны были быть сданы еще в 2019 году. Но их строительство так и не началось. Контракты с подрядчиками расторгли. Были выделены средства на перепроектирование проектов. Так, здание садика в Ильинском возведут не из кирпича, как планировалось. Детский сад будет панельным.