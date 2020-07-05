В Карелии нашли тело пенсионерки, пропавшей с мужем на рыбалке

Спасатели обнаружили в Лахденпохском районе тело пенсионерки из Петербурга, поиски ее супруга продолжаются.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, труп женщины был найден 4 июля у поселка Терву Ланденпохского района. Поиски мужчины в настоящее время продолжаются, пишет издание.

Напомним, в полицию обратился 51-летний житель Санкт-Петербурга. Он заявил, что его родители, отправившиеся на рыбалку на Ладожское озеро в Карелии, не выходят на связь с 30 июня. Пропавшими оказались 87-летний мужчина и 83-летняя женщина.