Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии

Пожилые супруги пропали без вести, оправившись на лодке на рыбалку.

В полицию обратился 51-летний сын пропавших. Он заявил, что родители не выходят на связь с 30 июня. Пропавшими оказались 87-летний мужчина и 83-летняя женщина. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

С собой у пенсионеров были телефоны, удочки, спальники и палатка. Предположительно они могут находиться вблизи поселка Терву в Карелии. Их поиски продолжаются, пишет 78.ru.

Ранее завершился розыск пропавших на озере в Карелии мужчины с девушкой.