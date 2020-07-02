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Завершился розыск пропавших на озере в Карелии мужчины с девушкой

Новости. Общество
09:16, 03 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Пропавшие вернулись на берег в Питкяратском районе, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция разыскивает 44-летнего мужчину и 25-летнюю девушку, которые пропали в Олонецком районе.

Данные граждане 26 июня вблизи поселка Ильинский Олонецкого района вышли в акваторию Ладожского озера на лодке с мотором. До вчерашнего дня их местонахождение было неизвестно.

По информации МВД Карелии, поиски завершены. Разыскиваемые вернулись на берег. В настоящее время их жизни вне опасности.

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