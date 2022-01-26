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В Карелии назначен новый начальник Авиалесоохраны

Новости. Общество
07:20, 27 Января 2022
фото: © aviales.ru

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Сергей Родионов стал седьмым за последние четыре года руководителем Центра авиационной и наземной охраны лесов.

Коллектив Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов 26 января познакомился с новым руководителем — Сергеем Родионовым. Его представил коллективу учреждения Министр природных ресурсов Карелии Андрей Карпилович.

Министр рассказал об увеличении финансирования центра, а также о планах дальнейшего повышения заработной платы работников, закупки лесопожарной техники, строительства новых ангаров для содержания техники и ремонта зданий существующих лесопожарных станций, внедрения нового программного обеспечения работы диспетчерской службы, обучения специалистов парашютно-десантной пожарной службы, координации работы с республиканскими структурами МЧС и ГО ЧС.

Новый начальник сменяет на этом посту Елену Морозько, которая исполняла обязанности начальника центра с августа по декабрь 2021 года. За этот период ей удалось провести комплексный экономический анализ в учреждении, подготовить всю первичную документацию, без которой невозможно было бы получить финансирование, в том числе произвести расчеты по затратам на тушение лесных пожаров за пожароопасный сезон 2021 года.

Сергей Родионов до своего назначения в Карелии более 3 лет работал руководителем подразделения государственного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр», а затем возглавил это учреждение. С 24 января он назначен начальником АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов».

Напомним, до 30 июня 2021 года Авиалесоохрану Карелии возглавлял Олег Бутьянов. Он проработал в должности чуть менее полутора лет, с февраля 2020 года. Всего же за последние годы на посту руководителя учреждения сменилось несколько человек. Назначенный на этот пост в начале 2018 года бывший производитель мороженого Александр Мазур проработал только испытательный срок — полгода с небольшим. В октябре 2018 года Центр возглавил профессиональный лесничий из Костомукши Андрей Бычко. Но уже 1 ноября 2019 года после получения выговора от министра Алексея Щепина, Бычко уволился и вернулся в Костомукшу. После этого и. о. начальника Центра около двух месяцев был руководитель Олонецкого лесничества Михаил Кабанов. Однако и он не задержался на этом посту, и 23 декабря 2019 года предприятие возглавил майор милиции в отставке Олег Лутфуллин, спустя месяц аналогично уволившийся из Центра по собственному желанию.

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