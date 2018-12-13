В Карелии назвали крупнейшие предприятия с вакансиями

Службы занятости Карелии в 2019 году планируют направить 586 безработных на переподготовку и повышение квалификации по заявкам предприятий республики, которым требуются рабочие определенных специальностей.

Это следует из материалов Управления труда и занятости Карелии о ситуации на рынке труда.

В их числе ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (сборщики корпусов металлических судов), "Петрозаводскмаш" (слесари по сборке металлоконструкций, эдектрогазосварщики, машинисты крана), Кондопожский ЦБК (токари), строительная компания "Век" (бетонщики) и другие.

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