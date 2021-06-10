В Карелии назвали победителей конкурса «Семья года»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2021».

В 2021 году региональный этап Всероссийского конкурса проводился в два тура: отборочный (на местном уровне) и финальный (на республиканском уровне). На участие в финальном туре от местных оргкомитетов поступило 14 представлений на семьи из районов и городских округов республики, сообщили в Управлении ЗАГС Карелии.

По итогам рассмотрения и оценки представлений и материалов семей-участников конкурса решением оргкомитета победителями финального тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году признаны в номинациях:

«Многодетная семья» - семья Сергея Валерьевича и Янины Юрьевны Мироновых (Петрозаводский городской округ);

«Молодая семья» - семья Андрея Юрьевича и Екатерины Геннадьевны Моисеевых (Суоярвский район);

«Семья – хранитель традиций» - семья Евгения Степановича и Нонны Петровны Ескиных (Прионежский район);

«Сельская семья» - семья Виталия Владимировича и Марии Владимировны Бородиных (Пряжинский район);

«Золотая семья» - семья Сергея Александровича и Татьяны Валентиновны Липкиных (Калевальский район);

Также Региональный оргкомитет определил победителей в дополнительных номинациях:

«Преодоление» - семья Андрея Александровича Барашкова и Веры Борисовны Гаврилиной (Петрозаводск);

«Семья в науке» - семья Ивана Владимировича Кипрухина и Анны Юрьевны Волковой (Петрозаводск).

Теперь лучшие семьи Карелии будут бороться за победу на всероссийском этапе конкурса.

Конкурс «Семья года» проводится уже шестой год. Организаторами конкурса являются Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.