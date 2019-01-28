В Карелии названы лидеры и аутсайдеры среди сфер бизнеса по индексам производства

Рост экономики Карелии в 2018 году обеспечили, в основном, предприятиях обрабатывающей промышленности – они дали увеличение объемов производства на 7,6% по сравнению с 2017 годом.

Лидером по темпам роста стало производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, в тройке лидеров – производство электрического оборудования (рост на 66,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (27%).

Также имеется официальная статистика об отраслях, где произошло падение объема производства в 2018 году.

Например, строительство кораблей, судов и лодок сократилось на 37,1%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".