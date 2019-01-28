11:59, 28 Января 2019
В Карелии названы лидеры и аутсайдеры среди сфер бизнеса по индексам производства
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Рост экономики Карелии в 2018 году обеспечили, в основном, предприятиях обрабатывающей промышленности – они дали увеличение объемов производства на 7,6% по сравнению с 2017 годом.
Лидером по темпам роста стало производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом.
Кроме того, в тройке лидеров – производство электрического оборудования (рост на 66,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (27%).
Также имеется официальная статистика об отраслях, где произошло падение объема производства в 2018 году.
Например, строительство кораблей, судов и лодок сократилось на 37,1%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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