Сотрудников, не сделавших прививку из-за дефицита вакцины, в Карелии не будут отстранять от работы

Управление Роспотребнадзора в Карелии разъяснило, что делать работодателям, которые не успеют в установленный срок привить от коронавируса своих работников из-за дефицита вакцины.

Об этом говорится в письме Управления, поступившего в министерство здравоохранения Карелии.

«В связи с объективными обстоятельствами (отсутствие вакцины) невозможности в срок до 27.07.2021 г. получить первый компонент вакцины, данные сотрудники не подлежат отстранению от работы», — сообщили в Управлении. Также даны разъяснения о наказании работодателей за срыв сроков вакцинации. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».