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Сотрудников, не сделавших прививку из-за дефицита вакцины, в Карелии не будут отстранять от работы

Новости. Общество
09:07, 28 Июля 2021
фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Управление Роспотребнадзора в Карелии разъяснило, что делать работодателям, которые не успеют в установленный срок привить от коронавируса своих работников из-за дефицита вакцины.

Об этом говорится в письме Управления, поступившего в министерство здравоохранения Карелии.

«В связи с объективными обстоятельствами (отсутствие вакцины) невозможности в срок до 27.07.2021 г. получить первый компонент вакцины, данные сотрудники не подлежат отстранению от работы», — сообщили в Управлении.

Также даны разъяснения о наказании работодателей за срыв сроков вакцинации.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-28 10:18:28
получается, что Король Артур издал вредный указ об обязательной незаконной вакцинации, вакцины нет, народ довели до высшей точки кипения, а он не при чем? Может он тогда изначально народу подвирал? А зачем он это сделал? Мадам Попова тоже не в курсе? Может пора признать, что их потуги по выведению народа из себя рассыпаются?
Leopol'd
2021-07-28 10:04:46
Нет уж! Если за неисполнение наказываете рублем, так и доплачивайте! Не сделал прививку по вине роспотребнадзора или минздрава, получи выплату. А на работу выходить или нет решит руководство организации. Иначе не борьба с ковид, а просто желание срочно "впарить" товар.
amez
2021-07-28 09:47:51
Когда же дефицит исчезнет? Столько призывов и увещеваний... :(
юнипер95
2021-07-28 09:41:13
КПРФ Карелии все вакцинировались???? Или саботируют распоряжение Главы РК? А ЕдРО? А Агрекалчанутые? Надо срочно проверку сделать? Слабунова и яблочники вакцинировались?
Juniper59
2021-07-28 11:43:54
юнипер95, читать надо не только собственные выплески на сайте "Столицы".
Эмилия Эдгардовна, насколько вспоминается, привита, причём ещё до начала "эры принуждения".
Вася
2021-07-28 09:14:47
Враг не пройдет,
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