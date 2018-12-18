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Новости. Общество
09:23, 18 Декабря 2018
фото: ОНФ Карелии

В Карелии не хватает денег на демонтаж расселенных аварийных домов

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В программу расселения аварийного жилья необходимо включить финансирование сноса расселенных домов, отметили в ОНФ Карелии.

Кардинального повышения комфортности городской среды не добиться без своевременного сноса расселенных аварийных домов. Задачи, поставленные президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным в "майском указе", не будут выполнены, пока посреди населенных пунктов будут расти новые и новые руины, отметили в ОНФ Карелии.

Муниципалитеты из-за отсутствия средств не справляются с демонтажем расселенных зданий. Необходимо включить в программу расселения аварийного жилья финансирование сноса аварийных домов. Такое мнение высказала член регионального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Республике Карелия Лариса Кокко.


Фото ОНФ Карелии

По данным Минстроя Карелии, из 731 дома, признанного аварийным и включенного в программу по расселению аварийного жилья, по состоянию на 1 ноября 2018 г. снесено 230 домов. Расселенные и брошенные здания быстро превращаются в опасные объекты, где находят приют асоциальные элементы. Местные власти, которые должны демонтировать разрушающиеся здания, сетуют на отсутствие в бюджете средств на эти цели.

"Вопрос со сносом расселенных аварийных домов сегодня в Карелии стоит остро. Снос аварийного жилищного фонда осуществляется с нарушением сроков в связи с низким уровнем финансирования расходных обязательств муниципалитетов. В целом по республике потребность в финансировании мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на основании актуализированных данных муниципальных районов составляет 122,8 миллионов рублей. И в результате практически в каждом муниципалитете брошенные объекты становятся местом для опасных игр детей или пристанищем для асоциальных элементов. Здесь нередко происходят пожары. Некоторые расселенные дома уже разрушаются. Так, в поселке Чална Пряжинского района, где было построено сразу несколько домов для переселенцев из аварийного фонда, брошенные разваливающиеся деревянные здания превращаются в свалки мусора", – рассказала Кокко.

В городе Питкяранте местные власти снесли два аварийных дома, которые были расселены в 2016 г., но пока не вывезли строительный мусор. Теперь в самом центре города по улице Гоголя напротив администрации района лежат руины.

"Минстроем в адрес правительства республики направлено обращение для выделения денег в 2019 году муниципальным районам на снос аварийных домов (исходя из распределения 50% – бюджет республики, 50% – бюджеты муниципалитетов). Но мы понимаем, что без помощи федерального центра окончательно эту проблему не решить. Поэтому сегодня важно поддержать муниципалитеты – включить в программу расселения аварийного жилья финансирование сноса расселенных домов", – считает Кокко.

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