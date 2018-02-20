Высокий спрос на медиков в Карелии HeadHunter связал с работой санаториев

В Карелии работодатели активно предлагают вакансии в сфере "медицина, фармацевтика" и сталкиваются с дефицитом специалистов.

К таким выводам пришли эксперты компании HeadHunter после проведения мониторинга спроса и предложения рабочих мест в республике. Данные исследователи получили из базы своего сайта, на котором публикуются объявления и резюме.

На данный момент работодатели из Карелии чаще всего предлагают работу для специалистов в сфере продаж, в банковском секторе, а также предоставляют места для начинающих свою карьеру специалистов. При этом на четвертом месте в списке находятся вакансии в области медицины и фармацевтики. Как подчеркивают эксперты, в других регионах работодатели испытывают гораздо меньший интерес к специалистам указанной сферы.

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