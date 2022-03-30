В Карелии неблагодарный квартиросъемщик довел хозяина квартиры до преступления

В Сегеже местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как избил и ограбил неблагодарного квартиросъемщика, сообщили в МВД Карелии.

Следственным отделом полиции по Сегежскому району закончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении самоуправства с применением насилия.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление жителя Сегежи. Он указал, что его знакомый самовольно забрал принадлежащее ему имущество.

В ходе предварительного следствия установлено, что некоторое время назад заявитель снимал у обвиняемого квартиру, а когда съехал, не расплатился за месяц проживания и испорченные вещи. Случайно встретив бывшего квартиросъемщика на улице, фигурант нанёс ему несколько ударов и забрал мобильный телефон и серебряный браслет. Потерпевший обратился в медицинское учреждение и в полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденными обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.