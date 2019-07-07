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Новости. Погода
17:00, 07 Июля 2019
фото: w-dog.ru

В Карелии неделя начнется с дождей

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О погоде на 8 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, утром местами туман.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +7, +12 на севере +4,+9 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, на севере +9, +14 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +15, +17.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-07 17:36:37
Это хорошо. Местечковые нищеброды в лице патрионутного ватного электората будут продавать грибы на трассе и привокзальных перронах масковским лохам.
Гость
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