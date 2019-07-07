В Карелии неделя начнется с дождей

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О погоде на 8 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, утром местами туман.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +7, +12 на севере +4,+9 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, на севере +9, +14 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.
Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +15, +17.
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