В Карелии неделя начнется с дождей

О погоде на 8 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, утром местами туман.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +7, +12 на севере +4,+9 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, на севере +9, +14 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +15, +17.