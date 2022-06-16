В Карелии неизвестный водитель сбил девочку-подростка и уехал с места аварии

В Лахденпохье вечером неизвестный сбил девочку на велосипеде и скрылся, не оказав помощи.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 26 июня, в городе Лахденпохья неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 16-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 2А по Ленинградскому шоссе.

В результате ДТП юная велосипедистка получила травмы. Водитель уехал с места аварии, не попытавшись оказать помощь, а также не сообщил о случившемся в ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

Ранее велосипедиста сбили на одной из главных магистралей Петрозаводска.