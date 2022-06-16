В Карелии неизвестный водитель сбил девочку-подростка и уехал с места аварии

В Лахденпохье вечером неизвестный сбил девочку на велосипеде и скрылся, не оказав помощи.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 26 июня, в городе Лахденпохья неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 16-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 2А по Ленинградскому шоссе.
В результате ДТП юная велосипедистка получила травмы. Водитель уехал с места аварии, не попытавшись оказать помощь, а также не сообщил о случившемся в ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
Ранее велосипедиста сбили на одной из главных магистралей Петрозаводска.
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