На одной из главных магистралей Петрозаводска сбили велосипедиста (ФОТО)

На проспекте Александра Невского автолюбитель не пропустил велосипедиста.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 24 июня в 13.55 в районе дома № 31 проспекту Александра Невского 42-летний водитель автомобиля Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу велосипедисту. В результате 34-летний велосипедист попал под колеса иномарки.

Мужчина на велосипеде получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Петрозаводске юная девушка за рулем иномарки врезалась в стоящий автомобиль.