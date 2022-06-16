На одной из главных магистралей Петрозаводска сбили велосипедиста (ФОТО)

На проспекте Александра Невского автолюбитель не пропустил велосипедиста.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 24 июня в 13.55 в районе дома № 31 проспекту Александра Невского 42-летний водитель автомобиля Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу велосипедисту. В результате 34-летний велосипедист попал под колеса иномарки.
Мужчина на велосипеде получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.
Ранее в Петрозаводске юная девушка за рулем иномарки врезалась в стоящий автомобиль.
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