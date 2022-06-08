Юная девушка за рулем иномарки врезалась в стоящий автомобиль (ФОТО)

В ДТП пострадала сама 19-летняя водитель и ее ровесница-пассажирка.

По информации ГИБДД Петрозаводска, авария произошла вечером 24 июня. В районе дома № 22 по улице Онежской флотилии в 16.00 водитель автомобиля Toyota Camry, 19-летняя девушка, неправильно выбрала скорость движения и врезалась в стоящий автомобиль Mitsubishi.

В результате аварии травмы получили сама водитель автомобиля Toyota, а также ее 19-летняя пассажирка.

Ранее стало известно, что в Сулажгоре в аварию попали сразу три автомобиля.