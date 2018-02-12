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Новости. Общество
07:25, 12 Февраля 2018

В Карелии несколько дорог перекроют из-за ралли

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В двух районах Карелии будет временно запрещено движение автомобилей, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

В связи с проведением этапа Кубка России по автомобильному спорту - ралли "Яккима 2018" для обеспечения безопасности дорожного движения 3 марта будет временно прекращено движение транспортных средств по участкам автомобильных дорог регионального значения, говорится в сообщении.

В Сортавальском районе:

- с 9.45 до 10.45 и с 11.30 до 12.45 на участке дороги "Вонисенмяки – Заозерный", км 0 - км 4;

-  9.45 до 10.45 и с 11.30 до 12.45 на участке дороги "Вонисенмяки – Хелюля", км 9 - км 19;

- с 10.30 до 11.30 и с 12.30 до 13.30 на участке дороги "Вонисенмяки – Хелюля", км 0 - км 6;

- с 10.30 до 11.30 и с 12.30 до 13.30на участке дороги "Оппола – Рускеала", км 56 - км 60.

В Питкярантском районе:

- с 14.00 до 16.30 на участке дороги "Ляскеля – Аллату", км 0 - км 14;

- с 14.00 до 16.30 на участке дороги "Сюскюярви –Маткаселькя", км 35 - км 51;

- с 14.00 до 16.30 на участке дороги "Подъезд к Хямекоски", км 4 - км 12.

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