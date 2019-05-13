"В Карелии нет социально-экономических проблем, требующих инновационных подходов?"

Сотрудничество Республики Карелия и Агентства стратегических инициатив сведено практически на нет, считает политолог Олег Реут.

Знакомясь с новостями Агентства стратегических инициатив (АСИ) становится по-хорошему завидно за другие регионы. "В Санкт-Петербурге проведут конкурс технологических проектов для внедрения в крупных компаниях". "Томская область лидирует по количеству заявок на конкурс цифровых решений для регионов". "Владимирские власти составят рейтинг глав муниципалитетов на основе опыта АСИ". "Татарстан готов привлекать IT-команды к задачам конкурса цифровых решений для регионов". "Агентство стратегических инициатив откроет в Крыму МФЦ для инвалидов". Это только часть заголовков новостных сообщений на сайте АСИ. И при этом, к сожалению, уже который месяц нет ни одной истории из Карелии.

Почему республика полностью выпала из проектов, инициированных и продвигаемых АСИ? Почему региональное правительство не информирует даже о ходе достижения так называемых "целевых показателей" упрощения процедур ведения бизнеса, которые будут обобщены и агрегированы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации?

Сам Нацрейтинг будет представлен 6-8 июня в ходе работы Петербургского международного экономического форума. За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на межрегиональном уровне. Три-четыре года назад положение Карелии в общенациональном ранжире, перспективы продемонстрировать положительную динамику реально обсуждались в экспертном и бизнес-сообществах. Теперь же эти вопросы по какой-то причине полностью сняты из актуальной повестки.

Сотрудничество Республики Карелия и АСИ сведено практически на нет.

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