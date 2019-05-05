В Карелии ночью горели брошенный дом и торговый павильон

Пожары произошли в ночь с субботы на воскресенье в поселке Эссойла и Петрозаводске.

По сообщению МЧС Карелии, в 00:11 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по улице Октябрьская, 1 в поселке Эссойла. На тушение брошенного четырехквартирного дома ушло 2 часа.

В Петрозаводске пожарные выехали на пожар в торговом павильоне по улице Боровая, д. 11/2. в 04:12. 9 сотрудников МЧС на 2 машинах справились с возгоранием за 13 минут.

Накануне вечером пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (7 чел., 2 ед. техники) тушили частную баню у дома № 4 по улице Болотная в поселке Ковера. А пожарные Прионежского района (4 чел., 1 ед. техники) боролись с пожаром в неэксплуатируемом строении по улице Почтовая в селе Шелтозеро.