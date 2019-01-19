В Карелии ночью похолодает до минус 27 градусов

В республике и Петрозаводске ожидается понижение температуры, сообщает карельский Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер северных направлений ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью -17, -19; днем -11, -13 градусов.

В районах Карелии также облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный, на юго-западе местами сильный снег, слабая метель. На дорогах снежный накат. Ветер северных направлений ночью слабый, днем умеренный

Температура ночью -15, -20, местами до - 27, на юге местами -9, -14; днем -10 -15, местами до -22, на юге местами -6, -11 градусов.