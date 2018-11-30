В Карелии новорожденный заразился ВИЧ

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В этом году ребенок заразился ВИЧ через молоко матери, сообщили в центре "СПИД" Карелии.
В 2018 году в Карелии выявлено 210 случаев заболевания ВИЧ. По сравнению с предыдущим годо количество заболевших увеличилось на 35%.
По словам Инны Рожковой, руководителя центра "СПИД", такой рост заболевания связан с увеличением объема исследований.
В этом году ВИЧ заразился грудной ребенок.Инфекция попала в организм ребенка через молоко матери. Женщина не знала о том, что является носителем ВИЧ.
На данный момент в Карелии 12 детей являются носителями ВИЧ. 8 из них родились в республике, 4 - усыновленные из других регионов. Все они проходят терапию и находятся под присмотром врачей.
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