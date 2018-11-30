В Карелии новорожденный заразился ВИЧ

В этом году ребенок заразился ВИЧ через молоко матери, сообщили в центре "СПИД" Карелии.

В 2018 году в Карелии выявлено 210 случаев заболевания ВИЧ. По сравнению с предыдущим годо количество заболевших увеличилось на 35%.

По словам Инны Рожковой, руководителя центра "СПИД", такой рост заболевания связан с увеличением объема исследований.

В этом году ВИЧ заразился грудной ребенок.Инфекция попала в организм ребенка через молоко матери. Женщина не знала о том, что является носителем ВИЧ.

На данный момент в Карелии 12 детей являются носителями ВИЧ. 8 из них родились в республике, 4 - усыновленные из других регионов. Все они проходят терапию и находятся под присмотром врачей.