В Карелии обчистившего магазин бомжа нашли по следу подошвы ботинка

В Беломорском районе полицейские по горячим следам раскрыли магазинную кражу, совершенную в ночь на 17 октября.

По сообщению МВД Карели, 17 октября в 00:20 в дежурную часть полиции Беломорска поступила информация о том, что неизвестный разбил окно в одном из сетевых магазинов города, откуда вынес продукты, алкоголь и сигареты на сумму не менее 4 тысяч рублей. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские обнаружили свежий отпечаток подошвы ботинка, оставленный злоумышленником в торговом зале на полу.

Сотрудники уголовного розыска проверили возможных подозреваемых — лиц, ранее причастных к аналогичным преступлениям. Одним из них являлся 29-летний ранее судимый за кражи мужчина без определенного места жительства. Когда полицейские установили его местонахождение, то на подозреваемом была обувь, отпечаток подошвы которой полностью совпал со следом, изъятым на месте кражи. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время фигурант задержан.

Ранее в Петрозаводске на краже из магазина попался мужчина, который находился в розыске.